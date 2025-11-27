La famiglia nel bosco respinge le accuse | Non abbiamo rifiutato gli aiuti

" È falso quanto si dice in ordine ad un nostro rifiuto sull'aiuto offerto dal sindaco e da privati ". Lo affermano in una lettera inviata alla stampa i genitori della famiglia nel bosco di Palmoli (Abruzzo) respingendo le accuse che sono state mosse nei loro confronti circa la presunta mancanza di collaborazione con le istituzioni e le autorità locali. " Continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide e che staremmo rifiutando il supporto di istituzioni e privati che mettono a nostra disposizione abitazione alternative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La famiglia nel bosco respinge le accuse: "Non abbiamo rifiutato gli aiuti"

