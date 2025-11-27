La famiglia nel bosco prepara il ricorso | Mai rifiutato altre sistemazioni vogliamo solo il bene dei bambini

La famiglia britannico-australiana residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, si è ritrovata suo malgrado al centro di un caso giudiziario che ha raggiunto un’eco politico-mediatica eccezionale. A volte a lei favorevole, a volte l’opposto. Oggi i coniugi Trevallion-Birmingham scrivono per la prima volta direttamente alla stampa per fare alcune importanti precisazioni. «Continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide, e che staremmo rifiutando il supporto di istituzioni e privati che mettono a disposizione abitazioni alternative. 🔗 Leggi su Open.online

