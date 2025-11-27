La famiglia nel bosco cambia legali Le forti pressioni degli altri rurali

L’avvocato che seguiva i genitori che si sono visti portare via i figli ha rimesso il mandato: «Hanno rifiutato casa e progetto». I nuclei della zona che seguono uno stile di vita simile «spaventati» dai possibili controlli. Svolta improvvisa nella vicenda della «famiglia del bosco», i coniugi Catherine Birmingham e Nathan Trevallion che vivevano in un casolare in un bosco nel Comune di Palmoli, in Provincia di Chieti, ai quali il Tribunale dei minori dell’Aquila ha tolto i figli, trasferendoli insieme alla madre in una casa famiglia. Ieri mattina, con una nota, Giovanni Angelucci, il legale che curava gli interessi dei Trevallion nella vicenda, ha annunciato la rinuncia al mandato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La «famiglia nel bosco» cambia legali. Le (forti) pressioni degli altri rurali

Contenuti che potrebbero interessarti

Famiglia nel bosco, mamma Catherine fuggì a Bologna con i tre figli: «Temo che ci portino via i nostri figli» - facebook.com Vai su Facebook

Lo stile di vita della famiglia nel bosco è un esempio di resistenza alle ideologie dominanti. Dall'idolo della casa fino alla socializzazione, passando per l'igiene e l'istruzione. Di @ferrarailgrasso Vai su X

Famiglia nel bosco, si dimette l’avvocato: “Hanno rifiutato di ristrutturare la casa” - Il caso si complica mentre i genitori continuano a opporsi a ogni proposta. Da la7.it

“Rifiutano ogni soluzione di cambiare o sistemare casa”, avvocato rinuncia a difendere la famiglia nel bosco - “Mi sono visto costretto per le pressioni esterne su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che hanno incrinato il rapporto di fiducia” ... Lo riporta quotidiano.net

Famiglia nel bosco cambia avvocato, Nordio promette sanzioni e Sasso in Parlamento: “Togliamo i figli a 16.000 famiglie che ricorrono all’istruzione parentale?” - Un uomo, una donna e tre bambini vivono da tempo in una zona boschiva in provincia di Chieti, ormai è storia. Come scrive orizzontescuola.it