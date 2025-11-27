La famiglia del bosco cambia strategia | Non rifiutiamo case alternative I giudici? Vogliono il bene dei bimbi

Quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chieti, 27 novembre 2025 –  Nathan   Trevallion e  Catherine   Birmingham non ci stanno: i genitori dei tre bambini tolti dalla  casa nel bosco respingono il ritratto che viene fatto di loro come di persone fanatiche e ottuse. “Continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide e che staremmo rifiutando il supporto di istituzioni e privati che mettono a nostra disposizione abitazioni alternative  – si legge in una lettera che marito e moglie hanno inviato oggi alla stampa –. Non è assolutamente vero. Abbiamo la gioia di preservare il nostro spirito e la nostra filosofia di vita, ma non per questo vogliamo essere sordi alle sollecitazioni che vengono dall'esterno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

