la fama accorcia la vita dei cantanti

AGI - Cantanti celebri di Europa, Regno Unito e Nord America vivono in media quattro anni in meno rispetto ai colleghi non famosi, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health. La ricerca, realizzata da un team internazionale guidato da Johanna Hepp, Christoph Heine, Melanie Schliebener e Michael Dufner dell’Università di WittenHerdecke (Germania) e basata sull’analisi retrospettiva di 648 artisti, mostra che il rischio di morte aumenta del 33% dopo l’acquisizione della fama, suggerendo che il riconoscimento pubblico possa rappresentare un ulteriore fattore di vulnerabilità oltre ai rischi professionali noti nel settore musicale. 🔗 Leggi su Agi.it

