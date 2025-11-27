La denuncia di 240 donne contro un ex funzionario del governo francese | Ci dava diuretici ai colloqui poi ci impediva di andare in bagno
Un nuovo caso scuote la Francia. Oltre 240 donne hanno denunciato di essere state drogate con dei diuretici durante dei colloqui di lavoro con Christian Nègre, ex funzionario francese del ministero della Cultura. Come raccontato dalle vittime, il dirigente avrebbe trovato sempre uno stratagemma. 🔗 Leggi su Today.it
