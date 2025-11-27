la dea in germania torna a sorridere e cala un tris magico

Continua la luna di miele tra l'Atalanta e la Champions League, una competizione dove evidentemente la Dea riesce a giocare il suo miglior calcio anche in contesti in teoria sfavorevoli. Dopo la vittoria in extremis di Marsiglia ne arriva un'altra ben più rotonda a Francoforte: un 3-0 che matura tutto nella ripresa dopo che nel primo tempo la squadra di Palladino aveva colpito due pali praticamente nella stessa azione. Identico risultato, a proposito di squadre tedesche, della finale di Europa League del 2024, quando a venire piallato era stato il Bayer Leverkusen. In questo caso è l’Eintracht a subire la furia di un’Atalanta sul pezzo fin da subito: con uno Scamacca ritrovato, la Dea meriterebbe il vantaggio già nel primo tempo, con la doppia grande occasione sciupata da Lookman e dallo stesso centravanti della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

