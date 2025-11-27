La Danimarca istituisce un corpo speciale per sapere cosa fa Trump anche quando in Europa è notte
Seguire ogni dichiarazione di Trump, ogni commento social, qualsiasi evento a cui partecipa per non perdere alcun aggiornamento. Questo deve fare la "guardia notturna" istituita da Copenaghen. Anche se, per ragioni di fuso orario, la Danimarca dorme, non deve mai calare l'attenzione sul. 🔗 Leggi su Today.it
