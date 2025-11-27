La ' cucchia' al posto del telefonini 40 bimbi lontani da social sulle Madonie

Quaranta bambini lontano dai social. Sfidante il Natale promosso dalla parrocchia di San Cataldo e della Chiesa Madre di Gangi, paese abbarbicato sulle Madonie di Palermo. I bambini che frequentano il corso di catechismo realizzeranno con le proprie mani la corona dell’avvento, presepi in miniatura e infine prepareranno, insieme ai nonni, il dolce tipico gangitano: «La cucchia». Incontri veri e. 🔗 Leggi su Feedpress.me

