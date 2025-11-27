La crescita cinese rende impossibile il commercio Ed è una strategia

Robin Harding, Asia editor del Financial Times, racconta un suo recente viaggio in Cina durante il quale ha posto a economisti, esperti di tecnologie avanzate e altri imprenditori una domanda tanto semplice quanto destabilizzante: che cosa vuole davvero importare la Cina dal resto del mondo? Le risposte, spesso esitanti, oscillavano dai beni primari come soia e minerali ai prodotti di lusso occidentali fino all’istruzione universitaria, senza però riuscire a individuare un ambito strategico in cui Pechino sembri pronta a dipendere dall’estero. Dietro questa incertezza si cela la tesi, più radicale, che Harding esplicita in un articolo che sta circolando molto tra esperti di economia e osservatori delle politiche globali: la Cina non vuole importare nulla che ritenga essenziale per la propria crescita futura. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La crescita cinese rende impossibile il commercio. Ed è una strategia

