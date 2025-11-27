La creatività visionaria di Marcos Morau e la danza di Aterballetto omaggiano Morricone

27 nov 2025

Il Centro Coreografico NazionaleAterballetto omaggia Ennio Morricone con Notte Morricone, la nuova produzione firmata dal coreografo spagnolo Marcos Morau, in scena al Teatro Sociale di Como mercoledì 3 dicembre, alle ore 20.30. L’autore spagnolo, con la sua potenza visionaria e la capacità di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

