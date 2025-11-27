La corsa per il Quirinale è iniziata prima ancora di quella per le politiche
Al direttore - La sinistra accusa Giorgia Meloni di voler ridimensionare i poteri del capo dello stato attraverso l’istituzione del premierato. Allo stesso tempo, l’accusa di puntare al Quirinale nel 2029. Per realizzare questo obiettivo, però, Meloni dovrebbe vincere le elezioni nel 2027. Perché mai allora, avendo la possibilità di governare con maggiori poteri, dovrebbe accontentarsi di un ruolo che, secondo la sinistra, sarebbe divenuto solo decorativo? Giuliano Cazzola Risposta impossibile. Una certezza c’è: la corsa al Quirinale è iniziata prima ancora della campagna elettorale per le politiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scontro inedito tra il Quirinale e Fratelli d’Italia dopo le dichiarazioni del capogruppo Galeazzo Bignami, in merito a presunte ingerenze sulla corsa elettorale di Giorgia Meloni. A Bologna tensione tra il sindaco Lepore e il ministro Piantedosi sulla partita Virtus - facebook.com Vai su Facebook
Chi dopo Napolitano? Riparte la corsa al Quirinale - Il festeggiamento al Senato del “vecchio amico” Emanuele Macaluso, riaccende i riflettori sulla successione al Colle. Scrive panorama.it