La corsa per il Quirinale è iniziata prima ancora di quella per le politiche

Al direttore - La sinistra accusa Giorgia Meloni di voler ridimensionare i poteri del capo dello stato attraverso l’istituzione del premierato. Allo stesso tempo, l’accusa di puntare al Quirinale nel 2029. Per realizzare questo obiettivo, però, Meloni dovrebbe vincere le elezioni nel 2027. Perché mai allora, avendo la possibilità di governare con maggiori poteri, dovrebbe accontentarsi di un ruolo che, secondo la sinistra, sarebbe divenuto solo decorativo? Giuliano Cazzola Risposta impossibile. Una certezza c’è: la corsa al Quirinale è iniziata prima ancora della campagna elettorale per le politiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

