La corsa nucleare dell’Egitto | con la centrale di Al-Dabaa prende forma il sogno di Nasser

It.insideover.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sogno antico che diventa geopolitica contemporanea: l’Egitto insegue da decenni l’idea di una centrale nucleare. Da Nasser a oggi, ogni tentativo si era infranto contro crisi economiche, instabilità politica o pressioni internazionali. Con El-Dabaa quel sogno prende forma, ma lo fa in un contesto molto diverso: il Paese è diventato un nodo energetico regionale, l’Africa è al centro di una nuova competizione globale e la Russia usa l’atomo civile come leva strategica per consolidare alleanze e influenze. Le immagini satellitari che documentano l’avanzamento dei lavori e l’installazione del primo recipiente a pressione mostrano che il progetto non è più un’aspirazione: è un’infrastruttura concreta, con tempi, tecnologie e una rete di interessi che va ben oltre i confini egiziani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

