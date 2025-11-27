La corsa all’oro di Meloni crea un bel guaio con Bce Quirinale e Commissione
“La Bce non è stata consultata dalle autorità italiane su questo emendamento e non ha commenti da fare al riguardo”. A Francoforte formalmente non sanno nulla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La corsa all'oro di Meloni crea un bel guaio con Bce, Quirinale e Commissione - Spostare le riserve dal bilancio di Palazzo Koch a quello dello stato violerebbe i Trattati e lo statuto del Sebc. Secondo ilfoglio.it
