La Coperta di Linus | una donazione che tocca il cuore
Nuovo gesto di solidarietà da parte dell’associazione “La Coperta di Linus”, da anni vicina ai reparti pediatrici dell’Ospedale dei Bambini di Parma.Il gruppo di volontarie ha consegnato alla Pediatria Generale e d’Urgenza, diretta dal dottor Icilio Dodi, un nuovo elettrocardiografo pediatrico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
