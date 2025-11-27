La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Lazio in diretta | seguila con noi! | LIVE News
Alle ore 14:00, presso la sala stampa del centro sportivo rossonero, a Milanello, conferenza dell'allenatore Massimiliano Allegri a due giorni da Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026: seguila qui nel nostro LIVE testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
alle 14:00 in diretta su Sportitalia, la conferenza stampa del tecnico del Milan Massimiliano Allegri in vista della sfida di sabato contro la Lazio? #sportitalia #milan #allegri Vai su X
AsRomalive.it. Ian Asher · Black Out Days (Stay Away). Siparietto simpatico in conferenza stampa tra #Cristante e #Gasperini ? #EuropqLeague #romamidtjylland - facebook.com Vai su Facebook
MN24 – Conferenza stampa Allegri: cambia l’orario in vista della Lazio. Quando parla il tecnico - Il tecnico rossonero parlerà alle 14:00 alla vigilia della sfida contro la Lazio L’organizzazione pre- Secondo milannews24.com
Verso Milan-Lazio: oggi alle 14 la conferenza stampa di Allegri - Dopo la vittoria nel derby il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a San Siro la Lazio per la 13esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Lo riporta milannews.it
Milan-Lazio, la conferenza stampa di Allegri LIVE dalle 14 - A presentare la sfida in conferenza stampa l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, da seguire in ... Si legge su sport.sky.it