La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Lazio in diretta | seguila con noi! | LIVE News

Pianetamilan.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 14:00, presso la sala stampa del centro sportivo rossonero, a Milanello, conferenza dell'allenatore Massimiliano Allegri a due giorni da Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026: seguila qui nel nostro LIVE testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

la conferenza stampa di allegri pre milan lazio in diretta seguila con noi live news

© Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Lazio in diretta: seguila con noi! | LIVE News

Altre letture consigliate

conferenza stampa allegri preMN24 – Conferenza stampa Allegri: cambia l’orario in vista della Lazio. Quando parla il tecnico - Il tecnico rossonero parlerà alle 14:00 alla vigilia della sfida contro la Lazio L’organizzazione pre- Secondo milannews24.com

conferenza stampa allegri preVerso Milan-Lazio: oggi alle 14 la conferenza stampa di Allegri - Dopo la vittoria nel derby il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a San Siro la Lazio per la 13esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Lo riporta milannews.it

conferenza stampa allegri preMilan-Lazio, la conferenza stampa di Allegri LIVE dalle 14 - A presentare la sfida in conferenza stampa l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, da seguire in ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Allegri Pre