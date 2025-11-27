la climate leader michela paolicelli originaria del foggiano selezionata per il progetto ecosystem builder programme sostenuto da fondazione cariplo

Di seguito il comunicato: Stimolare le persone a portare il proprio contributo nella costruzione di una società più consapevole e sostenibile ed essere protagonisti nei processi decisionali relativi al clima è uno degli obiettivi che da sempre anima il progetto F2C – Fondazione Cariplo per il Clima. Ed è proprio con questa ambizione che Fondazione Cariplo rinnova il supporto a ChangemakerXchange, una community internazionale di innovatori sociali che riunisce più di 1.500 membri in 130 Paesi di tutto il mondo. Una collaborazione preziosa che nel tempo si è sviluppata con varie azioni di ingaggio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

