Un tombino è saltato questa mattina all’incrocio tra via Mazzini e viale Fontanelle, provocando un getto d’acqua alto oltre due metri.Le forti piogge, che cadono quasi ininterrottamente da ieri sera, hanno messo in crisi la rete fognaria e reso difficoltoso il deflusso dell’acqua. La pressione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - La città allagata dopo ore di pioggia, in via Mazzini spunta una "fontana"