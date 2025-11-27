La città allagata dopo ore di pioggia in via Mazzini spunta una fontana
Un tombino è saltato questa mattina all’incrocio tra via Mazzini e viale Fontanelle, provocando un getto d’acqua alto oltre due metri.Le forti piogge, che cadono quasi ininterrottamente da ieri sera, hanno messo in crisi la rete fognaria e reso difficoltoso il deflusso dell’acqua. La pressione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
