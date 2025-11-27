La ciocco-latta che fa bene di Aslti | stand solidale in via libertà per i pazienti dell’oncoematologia pediatrica del Civico

Da domenica 30 novembre torna per le festività natalizie l'appuntamento con la campagna di solidarietà dell'associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. I volontari di Aslti saranno presenti nello stand, a Palermo, in via Libertà, angolo via Mazzini, anche il 7, il 14 e il 21.

