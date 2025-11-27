La casa popolare di Borgo Nuovo distrutta dagli occupanti abusivi al via la ristrutturazione

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione della casa popolare di via Bronte, a Borgo Nuovo, danneggiata e data alle fiamme dagli occupanti abusivi prima dello sgombero. L’intervento, reso possibile grazie allo stanziamento di 70 mila euro da parte della Regione siciliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

la casa popolare di borgo nuovo distrutta dagli occupanti abusivi al via la ristrutturazione

© Palermotoday.it - La casa popolare di Borgo Nuovo distrutta dagli occupanti abusivi, al via la ristrutturazione

Scopri altri approfondimenti

Borgo Nuovo, via alla ristrutturazione della casa popolare data alle fiamme: “Palermo non arretra” - Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione dell’immobile popolare di Borgo Nuovo, danneggiato e colpito da un incendio nelle scorse settimane. mondopalermo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casa Popolare Borgo Nuovo