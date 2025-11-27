La casa popolare di Borgo Nuovo distrutta dagli occupanti abusivi al via la ristrutturazione
Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione della casa popolare di via Bronte, a Borgo Nuovo, danneggiata e data alle fiamme dagli occupanti abusivi prima dello sgombero. L’intervento, reso possibile grazie allo stanziamento di 70 mila euro da parte della Regione siciliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
