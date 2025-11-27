La cantante DELAROSA uccisa in una sparatoria a Los Angeles a 22 anni | cosa è successo

La cantante latin Maria De La Rosa, conosciuta come DELAROSA, è stata assassinata durante una rapina in un parcheggio di Northbridge. Arrestate due persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

