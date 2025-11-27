La campagna vaccinale accelera | sabato doppia iniziativa

La campagna di immunizzazione contro l’influenza e il Covid-19 della Asl Lanciano Vasto Chieti accelera con un appuntamento per sabato 29 novembre per intercettare la popolazione generale a rischio e il personale che opera nelle corsie ospedaliere.L’iniziativa principale rivolta ai cittadini si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

