La Calabria riscopre il rosato al di là delle mode Ma attenzione al colore autentico senza ritocchi

Gamberorosso.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tenue o deciso, da magliocco dolce o da magliocco canino, l'importante è che il risultato non sia un "rossato" senza anima. La tipologia rivive una nuova giovinezza grazie ai viticoltori che credono nei vitigni autoctoni. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

