La caduta dall' alto e il giallo del corpo spostato | il mistero di Rocco Amato il 28enne morto a Barcellona

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono purtroppo concluse in modo drammatico le ricerche di Rocco Amato, il 28enne originario di Francolise (Caserta) rinvenuto senza vita a Barcellona, dove era residente da qualche tempo. Il giovane è stato trovato morto in prossimità di un parcheggio, e ora si indaga per cercare di ricostruire che cosa è accaduto nei suoi ultimi istanti di vita. Il lavoro delle autorità spagnole. Il caso è nelle mani delle forze dell'ordine spagnole che, dopo aver rinvenuto il corpo, avranno anche l'incarico di stabilire le cause del decesso e dare inizio alle ricerche di eventuali responsabili. Sulla morte del 28enne, infatti, è ancora mistero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

