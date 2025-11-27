Una bufera si è abbattuta su Steve Witkoff. Bloomberg News ha pubblicato la trascrizione della telefonata che il diretto interessato aveva avuto, lo scorso 14 ottobre, con il consigliere di Vladimir Putin, Yuri Ushakov: dal testo è emerso che l’inviato americano aveva dato dei consigli all’interlocutore su come lo zar avrebbe dovuto ingraziarsi Donald Trump nella telefonata che i due presidenti avrebbero avuto due giorni dopo. “Per coloro che si oppongono all’invasione russa e vogliono vedere l’Ucraina prevalere come un Paese sovrano e democratico, è chiaro che Witkoff favorisce pienamente i russi”, ha dichiarato il deputato repubblicano Don Bacon, che ha aggiunto: “Dovrebbe essere licenziato”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La bufera su Witkoff scuote Washington e rischia di far saltare il processo di pace in Ucraina