Nasce Agorà: la bottega del futuro. Un progetto pilota a cui può guardare l’imprenditoria urbana, che coniugando il lavoro di esperti artigiani con la creatività dei giovani può rendere più attrattivo il centro storico della città. È nata a Reggio Emilia un’iniziativa per valorizzare le eccellenze delle terre d’Emilia, che vuole incentivare l’imprenditoria delle nuove generazioni. Nata da un’idea di Marco Merola, dello store Casimiro di Reggio Emilia, Agorà vuole essere un progetto pilota per dare nuove occasioni ad artigianato artistico e commercio negli spazi urbani. In una piazza ideale, maestri artigiani, artisti, giovani designer, commercianti e aziende enogastronomiche si sono resi disponibili ad allargare i propri orizzonti, a collaborare e a mettere in comune idee e competenze per creare manufatti e pezzi unici ispirandosi alla figura di Matilde di Canossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bottega del futuro. Con ‘Agorà’ risplende l’eccellenza reggiana