La bora di Ugo Borsatti firma l' edizione 2026 | ecco l' immagine del Trieste Film Festival
Una donna e un uomo avanzano nel vento, trattenendo il cappello e le giacche, nella Trieste degli anni ‘50: gli scatti sono di Ugo Borsatti e cattura una protagonista della vita triestina, di allora e di oggi, la bora. Saranno queste le immagini simbolo della locandina ufficiale del 37. Trieste. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Scopri altri approfondimenti
Il 37. Trieste Film Festival omaggia Ugo Borsatti, celebra la bora e dedica un focus alle registe slovene con la sezione “Wild Roses”. #Friuli #Trieste #Eventi Vai su X
Una donna e un uomo avanzano nel vento, trattenendo il cappello e le giacche, nella Trieste degli anni ‘50: gli scatti sono di Ugo Borsatti e cattura una protagonista della vita triestina, di allora e di oggi, la bora. Saranno queste le immagini simbolo della locan - facebook.com Vai su Facebook
Trieste Film Festival 2025, la bora e gli scatti di Ugo Borsatti nel manifesto ufficiale - Trieste Film Festival omaggia Ugo Borsatti, celebra la bora e dedica un focus alle registe slovene con la sezione “Wild Roses”. Segnala nordest24.it
Trieste Film Festival 2026, omaggio a Ugo Borsatti: la bora diventa icona - Trieste Film Festival, il più rilevante appuntamento italiano dedicato al cinema dell’Europa centro orientale, un laboratorio permanente sulla Nuova E ... Scrive triestecafe.it
L’omaggio a Ugo Borsatti nel poster del 37. Trieste Film Festival, dove la bora è per la prima volta protagonista - Una donna e un uomo avanzano nel vento, trattenendo il cappello e le giacche, nella Trieste degli anni ‘50: gli ... Secondo msn.com