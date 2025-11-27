La Bce | Temiamo un incidente in Borsa

Più allarme che ottimismo, è il messaggio che arriva dai vertici della Banca centrale europea. Ieri il vicepresidente Luis de Guindos, presentando il Rapporto di stabilità finanziaria di Francoforte, ha parlato di un rischio «incidente nelle valutazioni» nelle Borse e nei mercati obbligazionari. Una minaccia di slavina che de Guindos collega ai valori elevati ai quali si aggiungono ipotesi fin troppo ottimistiche sulle prospettive economiche. Non va meglio sul mercato del debito, dove i premi per il rischio sono - a dire della Bce - troppo compressi. Ingredienti che solitamente sono terreno fertile prima delle grandi correzioni.

