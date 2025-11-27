La Bce spiega perché i pericoli per il 2026 vengono dall’America

La Bce sembra il gatto di Schrödinger: rassicurante e allarmata. Nella stessa Financial stability review pubblicata ieri Francoforte parla alle banche, alle non banche, ai governi.

La Bce spiega perché i pericoli per il 2026 vengono dall'America - La Bce avverte: boom AI, dazi e dollaro volatile possono trasformare un singolo choc Usa in perdite per i risparmiatori, gli stati e le banche dell'area euro ... Scrive ilfoglio.it