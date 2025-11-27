La 18enne di Mantova e gli altri aspiranti suicidi | sul ponte di Paderno dei cartelli inviteranno a riflettere e desistere

Paderno d’Adda (Lecco) – Se Venezia ha il ponte dei sospiri, che i condannati a morte attraversavano per presentarsi al boia, Paderno d’Adda ha quello dei suicidi. È il ponte San Michele, da dove decine di persone ogni anno scelgono di farla finita, gettandosi nel vuoto dai suoi 85 metri di altezza sopra l’Adda. L’ultima, solo l’altra notte, una ragazzina di 18 anni appena arrivata apposta dal Mantovano: un viaggio di quasi 200 chilometri che avrebbe dovuto essere l’ultimo, ma che per fortuna non lo è stato, perché i carabinieri l’hanno bloccata in tempo e aiutata. Si narra che pure il “papà” del San Michele, lo svizzero Jules Röthlisberger, pochi attimi prima del collaudo nel 1889 si fosse ucciso lanciandosi dal ponte per timore che crollasse, sebbene si tratti di una falsa leggenda, poiché in realtà è morto di polmonite nel suo letto nel 1911 all’età di 60 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

