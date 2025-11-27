KV Mechelen-Standard Liegi venerdì 28 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anticipo del sedicesimo turno di Jupiler League belga che vede il KV Mechelen impegnato in casa contro lo Standard Liegi di Euvrard.  I Malinois sono attualmente quinti in classifica dietro alle grandi del torneo, con appena 3 KO e reduci dal colpaccio sul campo del Genk. Squadra estremamente solida soprattutto in casa dove ha perso solo una volta in stagione contro l’Anderlecht. I Rouches proseguono nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

kv mechelen standard liegi venerd236 28 novembre 2025 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - KV Mechelen-Standard Liegi (venerdì 28 novembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

kv mechelen standard liegiLIVE-Discussie: Opstellingen van KV Mechelen en Standard zijn bekend - In de zestiende speelronde van de Jupiler Pro League staan KV Mechelen en Standard tegenover elkaar. Secondo msn.com

kv mechelen standard liegiNielsen keert terug bij Standard, maar weer nieuwe uitvallers voor KV Mechelen - Hoe sneller, hoe liever, maar met dit weekend een verplaatsing naar KV Mechelen voor de boeg belooft dat geen eenvoudige opdracht te worden. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Kv Mechelen Standard Liegi