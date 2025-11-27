Ktm volta pagina | venduta Felt ora focus solo sulle moto

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo austriaco si libera delle attività legate alle due ruote a pedali di sua proprietà e accelera sulla strategia di rilancio voluta dalla nuova proprietà indiana: è l'ennesimo passaggio chiave per tornare alle origini e guardare al futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

