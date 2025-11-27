Ktm volta pagina | venduta Felt ora focus solo sulle moto
Il gruppo austriaco si libera delle attività legate alle due ruote a pedali di sua proprietà e accelera sulla strategia di rilancio voluta dalla nuova proprietà indiana: è l'ennesimo passaggio chiave per tornare alle origini e guardare al futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
HOCKEY TRISSINO VOLTA SUBITO PAGINA DOPO IL PARI COL VIAREGGIO. JOAO ALMEIDA: “PERSI DUE PUNTI IMPORTANTI, MA ADESSO PENSIAMO SUBITO A RIFARCI A MONZA” L’esterno portoghese, al primo anno in bluceleste, analizza pe - facebook.com Vai su Facebook
Conte è tornato, prove di normalità: il Napoli volta pagina senza processi Vai su X
Ktm volta pagina: venduta Felt, ora focus solo sulle moto - Il gruppo austriaco si libera delle attività legate alle due ruote a pedali di sua proprietà e accelera sulla strategia di rilancio voluta dalla nuova proprietà indiana: è l'ennesimo passaggio chiave ... Segnala msn.com