Kraken il mostro del folklore norvegese arriva a sfidare l’horror moderno

Il nuovo trailer di Kraken rilancia il fascino oscuro dei mostri marini, rimescolando folklore nordico e inquietudini contemporanee, suggerendo tensioni nate dal fragile equilibrio tra uomo e natura. Il trailer di Kraken introduce un horror norvegese che intreccia mito, scienza e disastri ambientali. Una biologa marina indaga su due morti brutali e scopre che qualcosa di primordiale si muove nel fiordo, risvegliato dall'ingordigia di una corporation pronta a tutto. Samuel Goldwyn Films porta così al grande pubblico un horror norvegese che preferisce suggerire invece di gridare, nutrendosi di silenzi e profondità abissali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

