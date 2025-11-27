KPop Demon Hunters il Giappone lancia la sua versione col primo anime dedicato al K-pop

Il Giappone annuncia Girl Crush, primo anime K-pop della sua industria, ispirato al manga di Midori Tayama. Una serie che arriva dopo l'eco mondiale di KPop Demon Hunters e che promette di ridefinire il rapporto tra anime, musica e cultura pop sudcoreana. Il successo planetario di KPop Demon Hunters ha aperto una breccia inattesa: l'incontro tra K-pop e animazione sta diventando un terreno di sperimentazione irresistibile. A coglierne il potenziale è il Giappone, che prepara il suo primo vero anime dedicato al settore, trasformando un manga di formazione in un progetto strategico. Nasce Girl Crush, primo titolo K-pop made in Japan Dopo l'onda lunga - e piuttosto fragorosa - di KPop Demon Hunters targato Netflix, un nuovo progetto prova a ritagliarsi un posto nella scena globale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - KPop Demon Hunters, il Giappone lancia la sua versione, col primo anime dedicato al K-pop

