Pini Zahavi difende il ruolo della sua agenzia nell’accordo commerciale tra Nike e il giovane talento del Barcellona, Destiny Kosiso, oggi dodicenne. L’agente, come r iporta il Times, sostiene che assistere famiglie e bambini in contratti di sponsorizzazione sia pratica comune e pienamente legale. La vicenda riaccende il dibattito sul coinvolgimento degli intermediari nel calcio giovanile e sui limiti delle norme Fifa. Per Nike, invece, non è una novità puntare sui prodigi più giovani. Non posso fare l’agente? Ok allora faccio il consigliere della famiglia. Le regole Fifa vietano agli agenti di rappresentare un minorenne prima dei 16 anni, ma non impediscono di fornire consulenza su accordi commerciali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kosiso l’undicenne sotto contratto con la Nike, l’agente Zahavi: «Non faccio contratti, assisto la famiglia ed è legale»