Koné prende una brutta botta alla caviglia ed esce zoppicando Roma in ansi potrebbe saltare il Napoli

Momenti di apprensione per la Roma durante il match di Europa League contro il Midtjylland. Al 27’ del primo tempo, Manu Koné ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo aver accusato dolore sempre più intenso in seguito a un pestone subito una decina di minuti prima. Roma, Koné esce zoppicando: i dettagli. Secondo quanto riportato da Sky sul giocatore è stato applicato immediatamente del ghiaccio all’altezza del malleolo. Lo staff medico valuterà ora se si tratta di un semplice trauma contusivo oppure di una distorsione. Il centrocampista Koné potrebbe saltare il match contro il Napoli. di domenica sera alle 20:45. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

