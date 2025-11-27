Semplicemente coprirsi, o coprirsi di brividi? Potrebbe sembrare, a primo acchito, che la fredda stagione non incontri l’urgenza estetica degli amanti della moda, spingendo a ripararsi dalle temperature poco indulgenti che la caratterizzano. Ebbene, crederlo sarebbe un grande errore: la maglieria dell’autunno-inverno 202526 è più glamour che mai, una seconda pelle haute couture dai volumi ora minimal ora scultorei, che si indossa volentieri come un caldo abbraccio. Tra raffinatissimo minimalismo, strutture scenografiche e morbidezze che rassicurano, lo knitwear è di nuovo protagonista: a sferruzzare capi in lana sono state le grandi maison in primis, sfornando outfit caldi ed accoglienti che promettono di proiettare le sfilate lungo i marciapiedi innevati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Knitwear obsession: 5 capi in maglia da avere nel guardaroba per l’autunno-inverno 2025/2026