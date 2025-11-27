Kjaer | Vi spiego il Midtjylland Franculino in Italia può giocare ovunque

L'ex difensore del Milan è nel board degli avversari della Roma in Europa League: "Siamo primi in classifica e non è un caso. Abbiamo cambiato un allenatore che non perdeva da 18 partite per essere qui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kjaer: "Vi spiego il Midtjylland. Franculino in Italia può giocare ovunque"

News recenti che potrebbero piacerti

Kjaer: “Per me ci sono stati troppi cambi. A tutti i livelli. Non dico di più perché dovrei parlare di cose che so dai miei amici, e sono questioni riservate. Certo, sono stato male come tutti i tifosi e ora sto molto meglio. Gabbia è il mio erede, gli voglio bene. Difficile - facebook.com Vai su Facebook

Kjaer: "Vi spiego il Midtjylland. Franculino in Italia può giocare ovunque" - L'ex difensore del Milan è nel board degli avversari della Roma in Europa League: "Siamo primi in classifica e non è un caso. Segnala msn.com

Bologna, Franculino è l'ultima idea per sostituire Ndoye: il Midtjylland vuole 15-20 milioni - L'esterno del club rossoblù è infatti a un passo dal Nottingham Forest e così Sartori e Di Vaio sono al lavoro per trovare il suo sostituto. Secondo m.tuttomercatoweb.com

Obiettivo Franculino Djú per la Roma, il Midtjylland chiede circa 20 milioni di euro - Tra i nomi fatti in ottica Roma per portare rinforzi all'attacco di Gasperini c'è anche quello di Franculino Dju, classe 2003 che gioca in Danimarca, con il Midtyjlland. Segnala tuttomercatoweb.com