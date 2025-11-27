Kjaer | Vi spiego il Midtjylland Franculino in Italia può giocare ovunque

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex difensore del Milan è nel board degli avversari della Roma in Europa League: "Siamo primi in classifica e non è un caso. Abbiamo cambiato un allenatore che non perdeva da 18 partite per essere qui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

kjaer vi spiego il midtjylland franculino in italia pu242 giocare ovunque

© Gazzetta.it - Kjaer: "Vi spiego il Midtjylland. Franculino in Italia può giocare ovunque"

News recenti che potrebbero piacerti

Kjaer: "Vi spiego il Midtjylland. Franculino in Italia può giocare ovunque" - L'ex difensore del Milan è nel board degli avversari della Roma in Europa League: "Siamo primi in classifica e non è un caso. Segnala msn.com

Bologna, Franculino è l'ultima idea per sostituire Ndoye: il Midtjylland vuole 15-20 milioni - L'esterno del club rossoblù è infatti a un passo dal Nottingham Forest e così Sartori e Di Vaio sono al lavoro per trovare il suo sostituto. Secondo m.tuttomercatoweb.com

Obiettivo Franculino Djú per la Roma, il Midtjylland chiede circa 20 milioni di euro - Tra i nomi fatti in ottica Roma per portare rinforzi all'attacco di Gasperini c'è anche quello di Franculino Dju, classe 2003 che gioca in Danimarca, con il Midtyjlland. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Kjaer Spiego Midtjylland Franculino