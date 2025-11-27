Kjaer presenta il Midtjylland | Lavoriamo tanto sull’aspetto umano Franculino? Vi dico una cosa su di lui

Kjaer in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ presenta il Midtjylland, squadra in cui riveste il ruolo di dirigente. Le sue dichiarazioni Simon Kjaer, ex difensore danese che ha vestito la maglia della Roma nella stagione 201112 con Luis Enrique, torna oggi all’Olimpico in veste di dirigente del Midtjylland, club in cui ha iniziato la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kjaer presenta il Midtjylland: «Lavoriamo tanto sull’aspetto umano. Franculino? Vi dico una cosa su di lui»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Simon Kjaer torna a parlare di quel giorno, il 12 giugno 2021, quando Christian Eriksen crollò sul campo davanti al mondo intero. “Se Christian se ne fosse andato, non avrei più giocato”, dice. È la linea che separa un mestiere da una vita, un pallone da un cu - facebook.com Vai su Facebook

Kjaer presenta il Midtjylland: «Lavoriamo tanto sull’aspetto umano. Franculino? Vi dico una cosa su di lui» - Kjaer in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ presenta il Midtjylland, squadra in cui riveste il ruolo di dirigente. Da calcionews24.com

Kjaer: "Franculino è pronto, sa fare cose che non si imparano. In Italia potrebbe giocare ovunque" - "Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra, forse è presto per il Real ma in Italia può giocare ovunque. Secondo msn.com