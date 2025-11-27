Kiev | presto nuovo tavolo con gli Usa

13.10 A breve si terranno nuovi incontri tra i team negoziali ucraino e statunitense per discutere il piano di pace. Così il ministro degli Esteri ucraino Sybiha. "Le nostre aspettative sono risultati concreti. Risultati concreti affinché si possano realizzare progressi", ha aggiunto. "La parte ucraina è interessata ai contatti al massimo livello, agli incontri tra presidente Zelensky e presidente Trump. Perché ci sono questioni, quelle più delicate, che possono essere discusse solo a livello di leader". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

UCRAINA | I team negoziali di Ucraina e Stati Uniti si incontreranno presto: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Kiev Andrii Sybiha, aggiungendo che Kiev si concentrerà sui passi specifici delle proposte di pace. #ANSA Vai su X

Negoziati di pace per l'Ucraina, Trump annuncia progressi: inviato Usa presto a Mosca. Kiev apre al piano, ma i raid continuano - facebook.com Vai su Facebook

Kiev bombardata mentre ad Abu Dhabi Usa e Russia trattano la pace: sei morti nella notte e tensione sul nuovo piano in 19 punti. - Sei morti a Kiev sotto i raid russi mentre ad Abu Dhabi Usa e Russia discutono il nuovo piano di pace in 19 punti. Lo riporta msn.com

Crosetto al Copasir il 2 dicembre per il nuovo pacchetto di armi a Kiev. Oggi il Consiglio di Difesa - Il ministro illustrerà il decreto interministeriale che sarà secretato e non necessita dell'autorizzazione del Parlamento. msn.com scrive

Kiev: c'è un nuovo piano in 19 punti, "rimasto poco del testo originale". Trump: "Grandi progressi" - Putin vuole prolungare la guerra" "Siamo consapevoli dei numerosi interessi che circondano l'Ucraina e, soprattutto, dell'interesse della ... msn.com scrive