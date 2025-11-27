Kiev | I russi hanno ricevuto una bozza del piano di pace vediamo se si fermano

Trump: "Vicini a un accordo, Mosca sta facendo concessioni". Ma il Cremlino frena: "Accordo vicino? Prematuro parlarne". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kiev: "I russi hanno ricevuto una bozza del piano di pace, vediamo se si fermano"

LA DIRETTA - Trump: i russi stanno facendo concessioni a Kiev per la pace. E l'inviato speciale Usa andrà da Putin

UCRAINA | Tajani: "Favorevoli all'uso dei beni russi per Kiev. Bisogna però individuare la base giuridica, serve un'analisi approfondita". Il ministro degli Esteri arrivando al consiglio affari esteri. "L'Europa deve avere un ruolo nella pace per Kiev"

A Kiev nuovi bombardamenti russi hanno ucciso almeno sei persone - Nelle prime ore di martedì mattina la Russia ha compiuto nuovi bombardamenti contro Kiev, uccidendo almeno sei persone.

Ucraina, attacco russo su Kiev dopo l'allarme missilistico: interruzione di elettricità e acqua - A seguito dell'attacco russo con missili su Kiev, in varie zone della città è segnalata l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e di acqua.

Guerra Ucraina, Kiev: «Ok all'essenza dell'accordo di pace». Casa Bianca: «Colloqui Usa-Russia procedono bene» - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra.