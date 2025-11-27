Khersonraid russo | morti due civili

0.01 Una donna di 34 anni e un bimbo di 6 sono morti a Kherson alle 19:40, dopo che forze russe hanno sganciato un ordigno esplosivo da un drone su un'auto. L'attacco è stato confermato da Oleksandr Prokudin, capo dell'Amministrazione militare locale. Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato con trauma cranico. L'attacco è parte della crescente attività militare nella regione di Kherson,spesso colpita dai russi.La vicenda è stata riportata da più fonti ufficiali tra cui Ukrainska Pravda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

