Kevin spacey sotto accusa per nuove aggressioni sessuali mentre tenta il ritorno nel cinema
lo stato attuale delle accuse contro kevin spacey. Nel corso degli ultimi anni, Kevin Spacey, vincitore di due premi Oscar, ha attraversato un periodo di grande controversia a causa di accuse legate a comportamenti sessuali inappropriati. Dopo l’accusa pubblica di Anthony Rapp nel 2017, che ha portato alla sospensione della sua carriera, l’attore si è trovato coinvolto in diverse cause legali e denunce di aggressioni sessuali. gli sviluppi legali recenti e le nuove accuse. azioni civili in tribunale a Londra. Recentemente, si è appreso che Kevin Spacey dovrà affrontare nuove cause civili da parte di tre uomini a Londra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
