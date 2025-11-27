Kevin Spacey dovrà affrontare altre tre accuse di molestie sessuali

L'attore, nel Regno Unito, sarà di nuovo al centro di alcune cause legali, ma la star del cinema ha sostenuto di essere innocente. Kevin Spacey dovrà affrontare altri problemi legali: l'attore dovrà infatti rispondere a nuove accuse di violenza sessuale. BBC News ha pubblicato oggi la notizia che tre uomini hanno fatto causa all'attore, sostenendo di essere stati molestati nel periodo compreso dal 2000 al 2013. I problemi legali di Spacey Il 12 ottobre 2026 si dovrebbe quindi svolgere la prima udienza per discutere del caso, anche se non è ancora stato deciso se le accuse verranno affrontate durante un'unica udienza o in tre separate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

