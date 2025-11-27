Kevin Spacey di nuovo nei guai | tre nuove accuse lo riportano davanti ai giudici
La situazione legale di Kevin Spacey torna sotto i riflettori. Nonostante le assoluzioni ottenute negli ultimi anni e i ripetuti tentativi di difendere pubblicamente la propria reputazione, l’attore premio Oscar dovrà affrontare tre nuove accuse di aggressione sessuale nella giustizia civile britannica. È un nuovo capitolo in una vicenda che, dal 2017 in poi, non ha mai smesso di intrecciarsi con la sua carriera, la sua immagine pubblica e la sua stessa quotidianità, segnata – come lui stesso ha raccontato – da spese legali enormi e da un’esistenza in bilico tra hotel e Airbnb. Le nuove denunce, che coprono un arco temporale di oltre dieci anni, riaprono il confronto tra le affermazioni degli accusatori e le continue smentite dell’attore, mentre un processo è stato fissato in via provvisoria per il 12 ottobre 2026 presso la High Court di Londra. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Altre letture consigliate
Kevin Spacey, presunti abusi sessuali per la star di House of Cards: nuova causa civile La replica: "Accusa ridicola, il fatto non è mai accaduto” - facebook.com Vai su Facebook
"Vivo in hotel". Kevin Spacey non ha più una casa dopo le accuse di abusi sessuali Vai su X
Kevin Spacey, presunti abusi sessuali per la star di House of Cards, nuova causa civile - Kevin Spacey dovrà affrontare in sede civile l'accusa di molestie sessuali da parte di tre uomini presso l’Alta Corte di Londra nel prossimo ottobre. Come scrive msn.com
Per Kevin Spacey nuova causa civile a Londra per presunti abusi - L'attore americano Kevin Spacey dovrà affrontare l'anno prossimo un'altra battaglia legale nel Regno Unito in sede civile per accuse di abusi sessuali, dopo essere stato assolto in sede penale. Segnala msn.com
Kevin Spacey: "Pensavo di non tornare più. Quando hanno sospeso House of Cards ho visto sparire il mio mondo” - Kevin Spacey tenta di tornare sulle scene cinematografiche dopo essere stato travolto dalle tristemente note vicende giudiziarie. Lo riporta ilfattoquotidiano.it