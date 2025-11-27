Kevin Spacey di nuovo nei guai | tre nuove accuse lo riportano davanti ai giudici

La situazione legale di Kevin Spacey torna sotto i riflettori. Nonostante le assoluzioni ottenute negli ultimi anni e i ripetuti tentativi di difendere pubblicamente la propria reputazione, l’attore premio Oscar dovrà affrontare tre nuove accuse di aggressione sessuale nella giustizia civile britannica. È un nuovo capitolo in una vicenda che, dal 2017 in poi, non ha mai smesso di intrecciarsi con la sua carriera, la sua immagine pubblica e la sua stessa quotidianità, segnata – come lui stesso ha raccontato – da spese legali enormi e da un’esistenza in bilico tra hotel e Airbnb. Le nuove denunce, che coprono un arco temporale di oltre dieci anni, riaprono il confronto tra le affermazioni degli accusatori e le continue smentite dell’attore, mentre un processo è stato fissato in via provvisoria per il 12 ottobre 2026 presso la High Court di Londra. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

