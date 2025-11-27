Kevin Schwantz | Sheene era il mio eroe che ricordi al Ranch di Rossi E su Bagnaia e Suzuki

In un' edizione da record dell' Eicma di Milano, Suzuki ha svelato in anteprima nazionale la GSX - R1000R, la supersportiva di ritorno in Europa con tre livree celebrative per festeggiare i primi quarant'anni dal debutto sul mercato. Un modello particolarmente importante che la casa di Hamamatsu ha voluto omaggiare con la presenza di Kevin Schwantz, il campione del mondo 1993 nella classe 500 in sella a una Rgv ? 500. In questa intervista rilasciata ai microfoni di Gazzetta Motori, il pilota americano ha ricordato i suoi grandi rivali, da Michael Doohan a Wayne Rainey, gli idoli che aveva sin da adolescente (Barry Sheene su tutti) e i campioni più recenti, da Valentino Rossi, con cui ha condiviso una giornata al Ranch di Tavullia in occasione del 53esimo compleanno (oltre a un ride tour al Mugello in occasione dell'Italian Legendary Tour 2010 organizzato da Dainese) a Pecco Bagnaia, reduce da una stagione negativa e condizionata anche dalla presenza di Marc Marquez nel box del Ducati Lenovo Team. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kevin Schwantz: "Sheene era il mio eroe, che ricordi al Ranch di Rossi". E su Bagnaia e Suzuki...

