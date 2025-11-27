Kessié Juventus bianconeri sempre attenti alla situazione dell’ivoriano ma… Ci sono novità in vista della sessione di gennaio

Kessié Juventus, l’ivoriano è il profilo ideale per alzare il livello: Ceccarini suggerisce il colpo, ma l’operazione è legata a costi contenuti. L’euforia per la vittoria in extremis nella trasferta  Bodo Glimt Juve  ha ridato slancio alle ambizioni europee della  Vecchia Signora, ma non ha cancellato le necessità strutturali della rosa. Con un calendario fitto di impegni e l’obiettivo di risalire la classifica in campionato, la dirigenza bianconera è consapevole che a gennaio servirà un intervento per puntellare il centrocampo.  Luciano Spalletti  ha bisogno di sostanza e qualità, e l’identikit tracciato dagli esperti di mercato porta a un nome che conosce benissimo la  Serie A:  Franck Kessié. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

