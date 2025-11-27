Ke Huy Quan ricorda Indiana Jones e il tempio maledetto | L’avventura più bella della mia vita

La star premio Oscar e giovanissimo protagonista del film con Harrison Ford ha ricordato l'emozione vissuta sul set del film di Steven Spielberg. Ke Huy Quan negli anni '80 ha vissuto un periodo d'oro sul grande schermo, come giovane interprete nel ruolo di Data de I Goonies di Richard Donner e Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto. L'attore, vincitore dell'Oscar in tempi recenti per Everything Everywhere All at Once, è tornato indietro con la memoria all'epoca di quel film che gli ha cambiato per sempre la vita. L'emozione di Ke Huy Quan per Indiana Jones e il tempio maledetto "Anche quando eravamo in Sri Lanka, non sapevo nemmeno che avessero costruito quel villaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ke Huy Quan ricorda Indiana Jones e il tempio maledetto: “L’avventura più bella della mia vita”

