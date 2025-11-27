Ci sono anni che sembrano decisioni, non numeri. Il 1984 appartiene a questa categoria. Per il wrestling segna l’istante in cui un linguaggio secolare, fatto di fatica, chilometri, rivalità locali, sale di fumo e pubblico che conosceva ogni wrestler per nome, viene riscritto davanti ai televisori americani. Non lentamente. Non collettivamente. Ma attraverso una singola volontà. Vince McMahon, giovane, elegante, determinato, acquista l’azienda del padre, la World Wrestling Federation, e decide che il wrestling non può più essere un arcipelago di piccoli regni con le loro capitali: Charlotte, St. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #22 “Vince McMahon acquista la WWF”