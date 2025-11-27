Kaufmann la Procura chiede il giudizio immediato | è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di un anno

27 nov 2025

Giudizio immediato per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno scorso a Villa Pamphili. È la richiesta della Procura di Roma. L'uomo è accusato di avere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

kaufmann la procura chiede il giudizio immediato 232 accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di un anno

© Ilmessaggero.it - Kaufmann, la Procura chiede il giudizio immediato: è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di un anno

