Kaufmann la Procura chiede il giudizio immediato | è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di un anno
Giudizio immediato per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno scorso a Villa Pamphili. È la richiesta della Procura di Roma. L'uomo è accusato di avere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Omicidi di Villa Pamphili: la procura di Roma chiede il giudizio immediato per Kaufmann - Il 46enne statunitense accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. Scrive rainews.it
